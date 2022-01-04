鄒幸彤煽惑他人參與未經批准六四集會罪成　加監10個月 (12:23)

本案爭議為鄒幸彤在Twitter及《明報》發表共2000多字的文章，提到堅守陣地和點燃燭光，是否構成呼籲市民參加維園六四集會。鄒幸彤早前自辯稱，30多年來每個在維園點起燭光的香港人「既普通又善良」，讓她學會何謂擇善固執，「如果法庭要用煽惑、被煽惑的字眼，不如說是香港人煽惑我按良知行事，如果我因此受刑，亦無怨無悔」。

裁判官陳慧敏裁決時，抽取鄒幸彤在涉案文章的內容作裁斷，稱「在嚴寒中守住這燭光」有鼓勵意思，「今晚8點，希望見到你的燭光」則是叫讀者堅持出席維園燭光晚會。陳官又說，鄒幸彤以時任支聯會副主席身分發文，她撰寫「堅守陣地」明顯是指維園，故裁定涉案文章構成煽惑他人明知而參與未經批准集結。

陳官表示，鄒幸彤分別在保安局禁止六四集會之後，以及六四當日發表文章，形容她撰文有「瓜田李下之嫌」，旨在召集群眾參與集會，犯罪意圖「昭然若揭」，故裁定她煽惑他人明知而參與未經批准集結罪成。

官誤當鄒幸彤保釋期間犯案上調量刑 經澄清仍維持上調

控方指出，鄒幸彤現時有兩項案底，涉及在區域法院審訊的2020年六四集會案。陳官判刑時，誤稱鄒幸彤在區院案件的保釋期間再犯，故將本案量刑起點上調至15個月。鄒幸彤隨即澄清，她在區院案以傳票形式被起訴，不受任何保釋條件限制，「以當時社會氣氛，無人預期傳票案要坐監」。陳官質疑區院「無可能」審理傳票案件，惟休庭後確認鄒幸彤的說法屬實，形容剛才出現技術性問題，鄒幸彤的量刑起點仍須上調。

陳官判刑時強調，互聯網信息可以廣泛傳播，鄒幸彤的言行廣受外界關注，她當時煽惑更多人參與六四集會，不但自以為是，亦令市民抗疫的努力付諸流水。