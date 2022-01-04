「眾新聞」最後一夜 楊健興：冀黑暗日子盡快過去 (00:03)

楊健興稱，5年前眾新聞成立初期只有10人左右，主要擔心資金是否可持續，雖然當時傳媒環境愈來愈差，但仍相信眾新聞的報道比較「穩陣」，直至去年，眾新聞發展快很多，員工人數升至40人，現時「財政上可以」，反而因法律、政治上的風險決定不做，無論對他本人，或是新加入眾新聞的同事，在情感上都並非如此容易接受，認為同事不但不捨得機構，亦不捨得記者的工作。

楊又預計，本港的新聞自由指數或會有「新新低」，「局面相當悲觀」，認為在新時代下，似乎只能有主旋律，「少少不同聲音都可能不能夠忍受」，如果繼續收緊對媒體的控制，以至用法律作武器針對媒體，連香港的媒體都少了香港的特色，是「通輸局面」。

「眾新聞中國組」最後一集，則播出多位內地記實攝影師的訪問、內地公民記者張展前年被捕前的採訪片段等報道，前有線中國組主管司徒元在結尾寄語，「無論前途如何，保持初心，不要放棄關心這個社會及每一個人。」