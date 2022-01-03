新冠疫情｜梁卓偉：望月樓群組經空氣傳播　籲食客寧添衣坐「風口位」　食肆加強換氣 (19:20)

梁卓偉今午（3日）出席一個論壇時表示，雖然望月樓出現群組感染，但暫時發現的個案仍屬同場食客，以直接接觸或空氣傳染，未見第三代傳播，暫時未有需要即時收緊社交距離措施。不過，他認為未來兩周為危險期，應做好準備工作，若出現三代傳播個案，或社區有望月樓群組以外個案，則要在24小時內收緊防疫措施，若經過封區強檢或污水檢測等措施仍無發現，才可鬆一口氣。

梁卓偉認為，按現時資料，與染疫機組人員距離較遠的食客同樣確診，望月樓群組唯一解釋是經空氣傳播病毒，不過估計難以完整重組傳播途徑，稱酒樓食肆通風措施難達至完美，或受硬件限制如裝修問題，建議食肆可考慮添置合規格空氣清新機，而食客入座時寧可加穿衣服，也應選坐食肆內的「風口位」，藉此確保進食時空氣流通。

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