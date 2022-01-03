都會大學前院長涉串謀課程總監索職位作報酬　廉署被質疑干預被告手機資料 (17:47)

兩被告依次為報稱健康及美容公會有限公司總幹事的黃偉寧（50歲），以及報稱課程總監的黎偉祈（47歲）。

案件開審前，法庭先處理辯方質疑廉政公署干擾首被告手機資料的爭議。廉署助理調查主任李澤翰供稱，2019年1月31日早上10時，首被告被帶返廉署總部一房間內。李澤翰在辯方盤問下同意，高級調查主任黃露琴在訓示後曾告知他，調查發現一些WhatsApp紀錄，加深對被告的懷疑，故會改為拘捕首被告，但沒提及該些紀錄涉及何人。

黃露琴在當日10時26分正式拘捕被告，由李澤翰進行搜身，並按黃露琴的指示檢取其手機。李澤翰表示曾開啟手機的飛行模式，以防資料遭干擾，因而知悉手機上鎖，而iPhone不需解鎖亦可開啟飛行模式。

辯方指出，黃露琴曾要求首被告解鎖手機，以及使用面部識別解鎖手機，李澤翰否認。辯方再問黃露琴曾否在無警誡首被告下解鎖手機，亦無提醒首被告有權拒絕，李澤翰表示「我冇見到呢件事」。審訊明（4日）續。