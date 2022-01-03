都會大學前院長涉串謀課程總監索職位作報酬　廉署被質疑干預被告手機資料 (17:47)

香港都會大學（前身香港公開大學）一名前院長涉於2017至2018年間串謀另一名前課程總監，於都大轄下李嘉誠專業進修學院籌辦一個與美容專業公會有限公司合辦的企業培訓課程，以索取該美容組織聘用的職位作為報酬。兩人否認一項身為公職人員串謀索取利益罪，案件今（3日）於區域法院（移師西九龍裁判法院）開審。辯方質疑廉政公署干擾首被告手機內的資料，廉署助理調查主任否認曾解鎖手機，並表示「冇見到」其上級在無向被告警誡下解鎖手機。
兩被告依次為報稱健康及美容公會有限公司總幹事的黃偉寧（50歲），以及報稱課程總監的黎偉祈（47歲）。
案件開審前，法庭先處理辯方質疑廉政公署干擾首被告手機資料的爭議。廉署助理調查主任李澤翰供稱，2019年1月31日早上10時，首被告被帶返廉署總部一房間內。李澤翰在辯方盤問下同意，高級調查主任黃露琴在訓示後曾告知他，調查發現一些WhatsApp紀錄，加深對被告的懷疑，故會改為拘捕首被告，但沒提及該些紀錄涉及何人。
黃露琴在當日10時26分正式拘捕被告，由李澤翰進行搜身，並按黃露琴的指示檢取其手機。李澤翰表示曾開啟手機的飛行模式，以防資料遭干擾，因而知悉手機上鎖，而iPhone不需解鎖亦可開啟飛行模式。
辯方指出，黃露琴曾要求首被告解鎖手機，以及使用面部識別解鎖手機，李澤翰否認。辯方再問黃露琴曾否在無警誡首被告下解鎖手機，亦無提醒首被告有權拒絕，李澤翰表示「我冇見到呢件事」。審訊明（4日）續。
相關字詞﹕身為公職人員串謀索取利益罪 編輯推介