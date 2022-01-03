新冠肺炎｜北角南天大廈住客初步陽性　確診同住家人為免檢疫機組人員 (18:05)

衛生防護中心公布，本港今日（3日）有約40宗新型冠狀病毒初步陽性個案，其中一名35歲男患者居於北角英皇道275號南天大廈，其同住家人（個案12676）為機艙服務員，上月27日從美國抵港後獲豁免檢疫，曾返回南天大廈居住，其後確診。（1月1日相關報道：北角英皇道南天大廈封區檢測 涉變種病毒初步陽性個案）
男患者無接種新冠疫苗，於12月28至30日與個案12676有接觸，至1月1日被送入竹篙灣檢疫中心，翌日檢測呈陽性，無病徵。他在紅磡都會大廈2002室一間投資公司上班，衛生防護中心會追蹤其密切接觸者。
他12月28日下午6時半乘106線巴士到銅鑼灣的吉野家晚膳；12月29日上午9時半到紅磡置富都會商場「湯加」，當晚約6時到尖沙嘴河內道敍亨軒海鮮火鍋；12月30日晚上約7時半到英皇道康福園太平洋酒吧，同晚約10時到炮台山康澤花園麥當勞；12月31日上午到過亞金南洋茶室的一間分店。相關地點要強制檢測。
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