新冠疫情｜北角南天大廈住客初步陽性　確診同住家人為免檢疫機組人員 (18:05)

男患者無接種新冠疫苗，於12月28至30日與個案12676有接觸，至1月1日被送入竹篙灣檢疫中心，翌日檢測呈陽性，無病徵。他在紅磡都會大廈2002室一間投資公司上班，衛生防護中心會追蹤其密切接觸者。

他12月28日下午6時半乘106線巴士到銅鑼灣的吉野家晚膳；12月29日上午9時半到紅磡置富都會商場「湯加」，當晚約6時到尖沙嘴河內道敍亨軒海鮮火鍋；12月30日晚上約7時半到英皇道康福園太平洋酒吧，同晚約10時到炮台山康澤花園麥當勞；12月31日上午到過亞金南洋茶室的一間分店。相關地點要強制檢測。

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