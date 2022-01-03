女學生男送貨工開審前認尖沙嘴警署外暴動　控方稱同案一被告已離港 (16:36)

10名被告依次為學生李穎淇（28歲）、15歲男學生、運輸工廖偉明（26歲）、學生莊嘉灝（25歲）、送貨工聶嘉寶（25歲）、學生黃千溥（22歲）、羅後成（19歲）、蕭呈希（23歲）、潘冠雄（26歲）及羅漢銘（22歲）。

案情指出，2019年8月11日下午約6時38分至下午8時26分，尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道發生暴動，約2000人集結。過百人聚集於彌敦道及柯士甸道交界沿行車路走，大多穿著黑色衣物、頭盔、眼罩等。有示威者以水馬堵塞尖沙嘴警署正門入口，撬起行人路上的磚塊等，警方多次在警署內以揚聲器警告，以及發射催淚彈，嘗試驅散示威者但不果。有示威者以雜物及拾起警方發射的催淚彈，向警署投擲，亦有示威者以傘陣及水馬等築起路障，佔據行車線。

下午7時許，警員Y被示威者投擲的汽油彈襲擊受傷，其雙腿下肢總共有5.5％二級燒傷，同年8月27日出院，現時所有傷口已癒合。至於偵緝警長53598將被告李穎淇制服，當時她身穿黑色裝束，戴手套、泳鏡等。片段可見，暴動發生時首被告和其他示威者集結在尖沙嘴警署外，她躲在傘陣及水馬後，曾與其他示威者嘗試用水撲熄催淚煙。被告聶嘉寶則集結於示威者的最前方，並架設路障，曾與其他示威者推倒高台。