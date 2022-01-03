9人涉10．1衝突　控方：可憑衣著被制服時間推論有參與暴動 (16:59)

9名被告為展覽場地工人羅偉洛（26歲）、李翠婷（19歲）、學生何善航（19歲）、音響工人楊任濤（21歲）、無業的方穎雯（25歲）、學生宋昭鵬（24歲）、維修工程師雷健昌（29歲）、海洋公園職員黃炎元（23歲）及運輸工人陳文澤（19歲），同被控於2019年10月1日在尖沙嘴警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動。

其中羅偉洛、何善航、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌及陳文澤各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉管有伸縮棍、經改裝的鐵棒、彈射器連彈珠及激光筆等。李翠婷另涉管有攻擊性武器罪，即管有手銬；楊任濤另涉管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，即士巴拿及鎅刀。

控方開案陳辭指出，案發當日約下午3時起，大批示威者在彌敦道近佐敦道及窩打老道交界聚集，其間有人縱火堵路及破壞佐敦站，導致附近交通癱瘓。及至下午4時，約300名示威者沿彌敦道向尖沙嘴方向前進，未幾有人向尖沙嘴警署投擲汽油彈，警方舉旗警告不果後施放催淚彈，其中包括羅偉洛在內的7名前線示威者再向警署擲汽油彈，衝突維持至少20分鐘。警方其後展開驅散，制服9名被告。