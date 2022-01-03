退休警兒子前年七一涉藏汽油彈　控方以「共同犯罪計劃」指證 (15:30)

被告黃梓峻（現年18歲，學生）為退休警之子，被控於2020年7月1日，在銅鑼灣富明街和波斯富街附近，以及在波斯富街的美心西餅外，連同其他身分不詳的人用火損壞一些雜物。他另被控在時代廣場中庭保管3枚汽油彈和一個打火機，以及在香港盜竊一個印有警察字樣的塑膠套。

控方開案陳辭指出，閉路電視片段可見，改穿黑色長袖外套、揹相同背囊的被告，與黑衣人一同行事，他們向美心西餅的捲閘投擲汽油彈，引起火警，有人舉傘掩護。被告被驅散至時代廣場外，見到警員後轉身逃跑，遭警長截停前扔掉背囊。

警長58921吳志堅（音譯）作供稱，他當天擔任速龍小隊，於晚上7時許掃蕩和截停被告等7人。被告坐在地下候查時，吳志堅發現他右方的灰色背囊底部有液體滲出，並傳出易燃液體氣味。背囊內有一個汽油彈、屬兩個汽油彈的玻璃碎片、一個警方雪糕筒反光膠套，以及一件背面寫上黃色字樣「FXXK THE POLICE」的黑色風褸。控方指出，被告手機熒幕保護程式亦顯示該風褸照片。辯方將爭議，警方從被告背囊找到被告住所的鎖匙。