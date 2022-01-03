退休警兒子前年七一涉藏汽油彈　控方以「共同犯罪計劃」指證 (15:30)

2020年七一，有網民號召到港島區遊行抗議《港區國安法》實施，案發時17歲男學生於銅鑼灣被搜出汽油彈，他否認兩項縱火罪、各一項盜竊罪及管有物品意圖損壞財產罪，今（3日）於區域法院受審。控方指出，雖然片段中被告看似沒有對雜物縱火，但他與他人一同行事，管有與事件相同、即「玉泉」玻璃樽製成的汽油彈，以「共同犯罪計劃（Joint enterprise）」原則指證被告。
被告黃梓峻（現年18歲，學生）為退休警之子，被控於2020年7月1日，在銅鑼灣富明街和波斯富街附近，以及在波斯富街的美心西餅外，連同其他身分不詳的人用火損壞一些雜物。他另被控在時代廣場中庭保管3枚汽油彈和一個打火機，以及在香港盜竊一個印有警察字樣的塑膠套。
控方開案陳辭指出，閉路電視片段可見，改穿黑色長袖外套、揹相同背囊的被告，與黑衣人一同行事，他們向美心西餅的捲閘投擲汽油彈，引起火警，有人舉傘掩護。被告被驅散至時代廣場外，見到警員後轉身逃跑，遭警長截停前扔掉背囊。
警長58921吳志堅（音譯）作供稱，他當天擔任速龍小隊，於晚上7時許掃蕩和截停被告等7人。被告坐在地下候查時，吳志堅發現他右方的灰色背囊底部有液體滲出，並傳出易燃液體氣味。背囊內有一個汽油彈、屬兩個汽油彈的玻璃碎片、一個警方雪糕筒反光膠套，以及一件背面寫上黃色字樣「FXXK THE POLICE」的黑色風褸。控方指出，被告手機熒幕保護程式亦顯示該風褸照片。辯方將爭議，警方從被告背囊找到被告住所的鎖匙。