新冠肺炎｜增29宗個案　包括1宗屬望月樓群組 (16:38)

望月樓新增個案：

．個案12708：38歲女子，日前確診搭棚工人（個案12654）的家人，兩人於去年12月27日一同在望月樓午膳。患者12月30日晚上被送入竹篙灣檢疫中心，翌日樣本陰性；今年1月1日喉嚨不適，送往屯門醫院後取樣本呈陽性。女患者在荃灣山德士中心15樓太亞（香港）有限公司工作，12月30日最後上班，9名同事及他們的20名家居接觸者已送往檢疫。患者另曾於12月29日中午到過荃灣富華中心滙豐銀行荃灣卓越理財中心，當日下午由青衣乘68A線巴士回元朗；12月30日下午約5時曾乘輕鐵751線、6時曾乘輕鐵610線。

新增輸入個案：

．個案12699：45歲男子，國泰航空機師，居於東涌東環6B座。患者去年12月19至20日到英國倫敦；12月26日即日來回馬來西亞，同日檢測陰性。他其後於12月27日由香港前往澳洲墨爾本，12月30日返抵香港，在機場檢測呈陰性，入住國泰逸泰居酒店隔離隔離，至今年1月1日樣本呈陽性，同日發病。衛生防護中心相信他最可能在墨爾本染疫，但亦把他從倫敦抵港後曾到訪的地點列入強制檢測，包括12月21日到東涌東環Fusion超市、12月23日到東涌海堤灣畔Ouzo Bar & Restaurant晚膳。

其餘27宗輸入個案當中，20宗從菲律賓輸入，包括19名外傭。菲律賓輸入個案當中，7人於1月1日乘CX906航班抵港；其餘13宗於12月30日乘PR300航班抵港，該班機累計有20宗個案。餘下7宗個案分別從加拿大、澳洲、印尼及南非抵港。

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