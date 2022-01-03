兄亂倫強姦胞妹　妹懷孕22周始揭發　母求情子愛惜妹性別界線教育不足 (12:25)

代號為L.H.H.的被告現年19歲，案情指出，2019年6月某日下午，被告與妹妹獨自在屯門家中。被告走向躺在雙人牀玩手機的妹妹，褪去其短褲及內褲，在沒有獲她同意下將陽具插入其陰部抽插3至5分鐘，其間沒有戴安全套。妹妹試圖推開他不果，向被告表示她感疼痛，被告回應待會便不會痛。同年7月，被告分別兩度在獲其同意下，與妹妹無安全套下性交。

翌年1月8日，因事主沒有來月經，母親帶她到診所檢查，並在1月17日再到屯門醫院檢查。醫療報告顯示，事主在1月20日已懷孕22周，她同月29日墮胎，化驗報告顯示被告為胎兒的生父。

辯方求情表示，被告的母親在求情信指出，明白問題出於管教不足，相信被告從心底裏愛惜妹妹，事後已有悔意。他的教會牧師及導師對被告的評價亦正面，稱他自幼樂於助人，從未作出對女性的不雅行為或傷害他人的行為，亦無暴力傾向。辯方冀法庭索取教導所報告，惟法官邱智立稱暫不會考慮索取教導所報告。