李宇軒陳梓華認串謀勾結外國罪　控方申押後獲批　官關注被告已認罪不宜多次押後 (12:19)

案件由國安法指定法官李運騰審理，律政司代表為署理副刑事檢控專員周天行及署理高級檢控官陳穎琛。陳梓華由資深大律師李紹強及大律師蕭國辰代表；李宇軒續由前律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。

控方表示，由於另宗有關案件須交付至高院，並將於2月24日進行第4次提訊日，又稱若該案被告不認罪，或將排期於今年年底審訊。李官一度提出關注，稱本案兩被告已認罪，不宜多次押後，並指出是否應先判刑。代表陳梓華的資深大律師李紹強稱，可待其他相關案件審訊後才判刑；代表李宇軒的大律師沈仲平則認為，可以留待下次提訊日時再作出決定。李官遂按控方要求將本案押後至5月3日再訊。

控罪指出，首被告陳梓華（29歲）及次被告李宇軒（30歲）去年7月至今年2月15日，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

控方案情稱，陳梓華2019年6月、即反修例運動期間在Telegram得知有人為反對《逃犯條例》修訂及「警暴」，有意向黎智英尋求金錢援助，獲介紹認識Mark Simon，兩人非常支持這場運動。2019年6至8月，黎智英及Mark Simon被指透過陳梓華，指示李宇軒與他人作3次國際政治宣傳及眾籌，籌得約3760萬元，以在英美等多國登報發表文章等。