《眾新聞》周二停運 楊健興：周一早上交代停運事宜 (00:05)

本報記者昨晚到眾新聞辦公室按門鈴，有女職員開門稱所有相關回應已在facebook貼文，「你哋自己睇啦！」其後有3名職員離開，未回應記者任何提問。

《立場新聞》上周三（29日）宣布停止運作後，《眾新聞》主筆楊健興在當晚節目「香港這一天」稱，《立場新聞》未被正式起訴就「做不住」，「相對獨立的媒體買少見少」，形容很多人會擔心如此下去，「媒體會否更一體化、連一些另類聲音都失去」。

楊在節目又形容，港區國安法「本身都是頭上一把刀」，「塵封多年」的「串謀發布煽動刊物罪」同樣是「一把刀」，「喺埋條頸到」，形容「見到公民社會、民主派散晒，其實都無乜聲出，立法會議員基本上都是建制派，亦無了另類聲音及制衡。」

翌日立場2名前高層提堂後，楊在同一節目稱，立場新聞雖然規模細，但其倒閉帶來的震撼相當大，特別是對新聞界，楊又回應資深大律師、行會成員湯家驊提到，訪問逃犯或協助宣揚犯罪理念的說法，指「令人相當擔心，會唔會立場之後，下一個就係眾新聞？」楊又擔心如《刑事罪行條例》關於發布煽動刊物的罪行「引伸落去」，「所有媒體都會有事」。