新冠肺炎｜港增26個案包括望月樓用膳婦　望月樓染疫搭棚工妻初步陽性 (19:28)

又一城望月樓相關個案：

．個案12673（可能與輸入個案有流行病學關連的確診個案）：50歲女子，已接種兩劑復必泰疫苗。居於馬鞍山雅典居第6座，去年12月27日中午12時至下午2時於望月樓用膳，12月30日咳嗽和流鼻水，翌日被安排到竹篙灣檢疫中心檢疫，同日採集樣本的檢測結果呈陽性，驗出N401Y及T478K變種病毒，顯示有可能屬Omicron個案。

．個案12654搭棚工的妻子（初步陽性）：38歲女子，已接種兩劑復必泰疫苗。12月27日下午約2時半至4時與個案12654於望月樓用膳，12月29日強制檢測結果呈陰性。因列為家居密切接觸者，12月30日獲安排到竹篙灣檢疫中心檢疫，今年1月1日喉嚨痛，1月2日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，CT值大於30（即病毒量較低），變種病毒株檢測結果待定。患者於荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓工作，12月30日最後上班。

衛生防護中心表示，至今已就望月樓相關個案安排約340人檢疫，包括22名食肆職員和約170名於同一時段於該食肆用膳的食客。中心日前公布，望月樓同時段有約200名食客，換言之尚有約30人未尋獲。中心續呼籲曾於12月27日下午1時至3時在望月樓用膳的人，致電中心熱線2125 1111或2125 1122。

兩航班禁抵港兩周

另外，荷蘭皇家航空營運於去年12月31日從荷蘭阿姆斯特丹飛抵香港的航班KL819，有6名乘客經抵港檢測呈陽性；國泰航空營運於本月1日由英國曼徹斯特飛抵香港的航班CX216，有3名乘客經抵港檢測呈陽性。衛生署因此引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止該兩間公司的客機於本月2日至15日期間，分別從阿姆斯特丹和曼徹斯特着陸香港。

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