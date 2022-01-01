新蒲崗致命車禍　23歲女死者為地區組織職員　內地父母趕抵現場拜祭　 (18:11)

23歲女死者施霧陽為東九龍居民委員會社區助理，事發時父母正身處汕頭，今午趕抵事發現場拜祭女兒。傳式以道教形式進行，約6名死者親友參與儀式，另外逾30名死者親友先在對面馬路手持鮮花默站悼念，之後再陸續獻花及上香。在場親友神情哀傷，有男親友以紙巾拭淚，儀式完成後，死者母親登上的士離開時情緒仍然激動痛哭，要由他人攙扶及在旁安慰。

東九龍居民委員會主席、民建聯成員何漢文表示，該會辦事處位於大有街，相信事發時死者剛下班。他稱看過事發片段後，斥涉事司機駕駛方法不負責任。他指傍晚6時正值下班時間，上址人來人往，「無可能喺一個咁嘅道路開得咁快」。他昨晚有見死者最後一面，形容司機「撞到佢好傷，唔係咁（快）嘅速度冇可能令到一個人咁受傷」。

何昨日聯絡死者叔父，其父母亦由內地趕到本港處理死者後事，並已安排義務律師，若與家屬商討後有需要時，會協助他們追究賠償。