新蒲崗奪命車禍市民到場獻花悼念　現場咖啡店提早打烊減傷亡 (13:42)

涉事寶馬昨晚撞向地舖前先撞毁行人路一段鐵欄，當局今派員在該處暫時以膠欄分隔行人路及馬路。有市民到場擺放鮮花及默站，悼念分別當場不治及送院後不治的23歲女死者與63歲男死者。

警方則在場貼出告示，呼籲目擊意外或有資料提供的市民，致電36610264聯絡東九龍交通意外特別調查隊第一隊。

有最新曝光的閉路電視片段顯示，寶馬撞向地舖後，地上至少有兩人毫無反應，另一女子仍清醒，嘗試坐起。其後一名女子上前，找途人協助報警及提醒不要胡亂郁動傷者，附近一間熱狗店的負責人陳小姐亦走出店外協助救人。

陳小姐稱，自己未有目擊事發經過，但聽到撞車巨響後，私家車已「彈咗來我哋嗰邊」，地上一名傷者毫無反應，另外兩名傷者在地上掙扎。有途人大聲詢問附近有無人懂急救，熱心市民急救時其他市民從旁協助，又安慰傷者。她形容被捕司機事發後坐在車上，神情呆滯，被途人指罵時一言不發。

她指出，上址平時交通繁忙，不時有車越線爬頭，會有車輛爭路情況出現。她稱事發地點旁邊有一間咖啡店，幸好昨晚該店提早1小時打烊，否則造成的死傷可能更嚴重。