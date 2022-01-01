李國章：國殤之柱是騙局　與紀念六四事件無關 (13:18)

李國章又稱，如果雕像在颱風期間倒下傷及途人，港大要負上責任，故校委會在諮詢法律意見後，決定移走《國殤之柱》。

對於校方不再承認港大學生會的角色，他不同意這是壓迫或打擊學生。而港大學生會評議會通過「哀悼」七一刺警案疑兇的動議，李國章認為他們盡快道歉是好事，亦接受他們知錯能改，但不能接受學生受人擺佈做出無道德的事。

李國章認為，學生可以批評政府，但不可以是反國家、搞亂香港。他又認為，學生應承認自己是中國人，為此感驕傲，也要愛自己的國家。

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