新冠疫苗．第三針｜今起可打第三針復必泰　荔枝角社區疫苗中心數十人排隊 (11:40)

50歲的周先生上午8時多到中心領取即日籌打第三針復必泰。今日剛好是他打完頭兩針後6個月，合資格打第三針。他表示，新年願望是本港疫情盡快結束，為了「紀念吓」特地選在1月1日打針。他說打針另一原因是憂慮本地Omicron新冠疫情，希望機組人員可自律遵守防疫規定，避免令病毒流入社區，而他不擔心第三針副作用，因早前打完第二針「仲精神咗」。

有市民就為準備出國而打第三針，37歲曾女士於去年5月底完成接種兩針復必泰，她表示因有家人在外地，故希望盡早打齊三針復必泰，預備通關後前往探親。

她又認為，盡早通關及改為採取「與病毒共存」政策比政府昨（12月31日）公布的「疫苗護照」更有效提高疫苗接種率，因開放邊境後，市民亦會擔心爆疫，「迫到埋身」下會打針。而本地近日爆發Omicron疫情，她期望政府盡快降低疫苗接種門檻，讓今日與她同行的10歲兒子亦可打針。

但有市民表示因新疫苗政策被迫打針。50多歲的梁先生為公務員，他因工作需要早前已打了3針科興，昨看到政府預告擴展疫苗氣泡後，為12歲中一兒子預約今日打第一針復必泰。他稱，不是因擔心疫情而同意兒子打針，只是擔心新政策下，未打針的兒子將來出入處所不方便，「呢度唔入得，嗰度唔入得，喺香港點生活？除非你退休」。他又稱兒子本來也不想接種，因認為疫苗效用不高，形容現時兒子打針是「有少少被迫」。