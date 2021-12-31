Omicron散播無礙除夕外出 西九市民：不除罩、不周圍摸 (23:03)

傍晚近7時，警方開始在尖沙嘴海傍一帶實施人潮管制措施。海傍人流雖不如往年同時期般人頭湧湧，但仍有部分市民戴著閃燈頭飾，拿著氣球漫步。

在西九文化區藝術公園舉行的跨年倒數演唱會，場內場外亦有大批歌迷及市民。李小姐的丈夫抽中門票，她說自己是AGA的粉絲，也喜歡呂爵安及Gin Lee，坦言今早聽到新聞，有點擔心疫情，「希望大家努力啲，乖啲啦⋯⋯都無打算唔嚟，咁好彩喎抽到，3000人喎。免費喎。我自己都乖嘅，唔除口罩啦！返工都唔除！」

65歲的張太忘我地為偶像燈牌打卡，她說自己最喜歡Anson Lo、姜濤及呂爵安，女兒為她抽中門票，對此感到意想不到及十分興奮。她指，Mirror為香港帶來生氣，帶起了沉寂的樂壇，「唔需要一定係韓星，而家香港都有一對，比我哋追佢」。她說不擔心疫情，會做好防疫措施。

在西九演出區域的「核心外圍」亦有不少粉絲。Sandy及Christy 都是「爵屎」，二人早於下午4時多便去到西九，站在鐵馬前，盼在演唱會開始時聽到現場音樂，再靠手機看直播欣賞演唱會。二人表示不怕天冷或疫情，「口罩戴好，唔好周圍摸都ok嘅」。