警拘80人涉354宗網購騙案　涉款280萬 (17:37)

網絡安全及科技罪案調查科總督察曾軒霆稱，警方於2021年1月至11月共接獲5296宗網上購物騙案，共損失3600萬元。為持續打擊網上購物騙案，警方制訂一系列策略，包括定期舉行代號「鐵將」全港執法行動，網罪科聯同各警區於11月24日至12月30日，進行今年第四浪「鐵將」行動。

今次行動突擊搜查全港各區，共偵破354宗於2018年12月至本月發生的網上購物騙案，累計損失超過280萬元，共拘捕45男35女，年齡由15至59歲，涉嫌串謀詐騙或以欺騙手段取得財產。行動中警方檢獲2部手提電腦、22部手提電話及13張銀行提款卡等。偵破案件當中包括網罪科於12月中瓦解一個出售名牌手袋網購詐騙集團。

曾軒霆指，網購越來越普遍，騙徒趁機「魚目混珠」，假扮網店或代購在網上平台行騙。大部分騙徒在社交媒體推銷熱門產品，以低於市價或限時優惠等籍口誘騙事主預先付款，事主最後未能收到貨品，騙徒亦失去聯絡。

西九龍總區重案組高級督察何錫康稱，西九龍重案組於今次行動偵破多宗發生於2020年6月至2021年12月的網上購物騙案，涉及款項94萬元。警方調查顯示，發現騙徒訛稱有主題樂園門票，或低至半價購買熱門電子產品之外，亦有收取「留機費」作為訂金，以平價購買更多電子產品，宣稱交易後會退還，惟事主轉帳付款後，賣方會以不同籍口推遲交收，隨即失去聯絡，事主亦未能收到產品。當中一名最高損失事主繳付76萬元「留機費」後，騙徒不知所終。