中環餐廳Pici座無虛席　食客稱不知曾有Omicron確診者到過 (17:26)

其中一名用完餐、戴布口罩的中年女食客表示，不知餐廳曾接待帶Omicron機組人員，餐廳職員亦無提及。她稱：「（機組人員確診）同間餐廳無關，有乜好驚。」被問到會否擔心食肆侍應同樣有可能受感染，她表示「梗係唔會」。

The Iron Fairies & Co酒吧員工稱今晚續營業

另外，同一確診者曾到的中環酒吧The Iron Fairies & Co，今午4時多拉起了閘，酒吧員工表示會和衛生署開會商討是否需要暫停營業，但目前未收到任何指示，所以今晚會繼續營業。他強調，所有員工均定期檢測，結果均為陰性。

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