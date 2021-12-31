強制檢測｜食衛局列11高危地點　中環The Iron Fairies & Co、又一城Apple Store、V City牛角、葵芳百老匯戲院等【附名單】 (16:47)

政府今（12月31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應兩宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案、4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案、兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，以及早前一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，將60個指明地點納入強制檢測。（相關報道：強制檢測｜又一城、工展會等60地點納強檢【附名單】）食衛局將其中11個地點列為「高危」，呼籲曾在相關日期前往或逗留該些地點的市民，盡快檢測。
高危地點（個案曾逗留的日期）
．中環蘇豪Pici（12月27日）
．上環Soho House（12月27日）
．中環華懋荷李活中心The Iron Fairies & Co（12月27日）
．九龍塘又一城望月樓（12月27日）
．九龍塘又一城Apple Store（12月27日）
．石硤尾邨第二期服務設施大樓大快活（12月28日）
．屯門V City商場牛角日本燒肉專門店（12月27日）
．屯門明藝街安全樓拾號公社（12月29日）
．葵芳新都會廣場百老匯戲院（12月28日）
．屯門巿中心開往佐敦（西九龍站）的60X巴士（12月27日中午）
．灣仔（會展）開往屯門（山景邨）的961巴士（12月27日下午）