水警海關后海灣截走私快艇　檢獲880萬元海參和牛　拘一非法入境男 (14:01)

水警總區特遣隊主管高級督察陳澤銘稱，警方及海關根據情報，發現有不法分子在本港西面水域一帶進行走私活動，鎖定數個走私黑點，水警小艇分區、水警西分區及海關海域聯合特遣隊連續多日行動。

前晚約11時30分，水警發現一名男子駕駛一艘快艇進入后海灣水域小河道，其後載滿貨物駛出，於是採取行動，在下白泥對開將快艇截停，經調查證實駕駛快艇男子為非法入境者，在船上發現35箱懷疑走私貨物；該名40歲內地男子涉輸出未列艙單貨物及非法入境，案件由海關跟進調查。

海關海域聯合特遣隊主管高級督察鄧修賢稱，檢獲7箱乾海參，重約300公斤，以及28箱急凍和牛，重約1200公斤，總值880萬元。人員發現走私貨物包裝用紙箱及膠紙，相信避免途中濺濕，而和牛利用真空包裝及保溫袋，惟快艇並無冷藏設施，質疑牛肉衛生及質素。臨近農曆新年，鄧修賢估計內地對高價食材需求高，相信檢獲的高級貴價和牛倘走私到內地可獲更高利潤。

水警西分區后海巡邏小隊主管督察Billy DEVANANI表示，后海灣屬淺水區域，船航行要特別小心，亦應衡量潮水漲退，而走私快艇多由內地船家駕駛，他們不熟悉本港水域及海事法例，對海上執法人員及他人甚至自身船員都會構成危險，警方會繼續聯同海關以及其他部門嚴厲打擊走私活動。