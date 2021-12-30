休班警做義工索酬案　被告質疑廉署人員捏造證供 (20:46)

被告警員陳家霖（37歲）否認3項代理人索取利益罪。沒律師代表的被告向廉署調查主任吳茲乙指稱，錄影會面片段顯示，吳茲乙未有對他作警誡，惟吳茲乙表示開始錄影前已作警誡。被告續問吳茲乙，為何廉署蒐集證據後不即時拘捕，吳茲乙解釋稱，因為被告是警員，廉署之後能聯絡他。被告指出，吳茲乙與業主錄影會面前曾經見面，吳茲乙威迫利誘業主，以及引導其他證人錄口供，吳茲乙否認。

吳茲乙承認業主等證人供辭是在初步見面後，以打字方式詳細記下，且毫無錯處，僅租客一人的供辭是即場抄錄，卻多達十幾個更正。被告指稱，除了租客供辭屬實，其餘證人證供均為預先草擬，並憑空捏造，吳茲乙不同意，但裁判官杜浩成留意到部分所謂準確的供辭和證人的意思「差天共地」。

杜官又提出，提供免費服務的機構轉介收費服務予第三方不屬違法，而且議員沒指明該次是義務工作，控方舉證須達至毫無合理疑點。案件明（31日）續。