警派臥底放蛇　拘52人檢逾100萬元毒品 (19:41)

警方指出，有見近日新型冠狀病毒疫情緩和，酒吧等娛樂場所轉趨活躍，加上臨近長假期，預料市場上對毒品需求上升。警方港島總區早前加強情報蒐集，並派警員喬裝臥底，用不同方法聯絡毒品「拆家」。警方見時機成熟，本月17至29日陸續「收網」，拘捕涉案毒品「拆家」；又調派軍裝警到高危販毒地點截停搜查。

行動中警方共拘捕52人，包括47男5女，年齡15至67歲，涉及44宗毒品案，其中25人涉嫌販毒，另外27人涉嫌藏毒或藏有工具可作吸食毒品用途。52人中，有24人有案底，包括藏毒、自稱三合會成員等。行動中警方共檢獲1.2公斤「K仔」、 170克霹靂可卡因、94克大麻、41克冰毒等，市值100萬元，共搗破一個毒品儲存倉。

警方本月6日在港島派員「放蛇」，鎖定一個毒品拆家的身分，再透過情報分析及深入調查，得知「拆家」租住油麻地一間酒店，並將其中一間房內用作毒品儲存倉，在房間內進行毒品分拆及包裝，銷售給港島及九龍區的買家。警方本月22日再派員「放蛇」，拘捕該名毒品拆家，在其身上搜出201克K仔、32克霹靂可卡因，其後再在酒店房內搜獲987克K仔、102克霹靂可卡因以及一批毒品包裝工具。他暫被控4項販毒罪，本月24日已在東區裁判法院提堂。