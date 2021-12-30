持磚男暴動罪成還押明年1月判刑　兩女子暴動等罪脫 (19:03)

法官裁決時指出，2019年12月1日晚上8時起，有多名示威者在德康街、船景街及德安街一帶堵路，有人衝入附近的食肆及港鐵站破壞，無疑已構成暴動。經翻看片段後，見到次被告、銀行文員鍾梓軒（25歲）置身於暴動現場，亦有份破壞店舖，他其後被警方截停，並將原本手持的磚頭扔在地上，唯一無可抗拒的推論就是次被告曾參與當晚的暴動，裁定暴動罪成。

負責拘捕首被告、美容市場策劃員何靖莎（23歲）及第三被告、兼職社工陳詩玲（25歲）的女警供稱，晚上8時16分到達聚寶坊外時，看見有20名黑衣人逃往船景街方向，然而法官比對片段及截圖後，示威者早於該時間逃離現場，可見女警所述與片段不符，難以安穩接納其證供；再者，現場環境人多嘈雜，難以肯定兩名女被告曾在場叫喊「警察！快走」以協助黑衣人逃走，未能在毫無合理疑點下證明二人曾參與暴動，裁定二人暴動罪罪名不成立。

至於第三被告另面對的在公眾地方管有攻擊性武器罪，法官指出無證據顯示第三被告曾使用涉案激光筆或用以傷人，裁定罪名不成立。