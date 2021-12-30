立場新聞前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生准保釋　吳靄儀：多謝關心 (18:37)

警方國安處昨（29日）以涉串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，包括網媒「立場新聞」6名現任及前董事，當中兩人今（30日）被起訴提堂，其餘4名前董事陸續獲准保釋。其中歌手何韻詩下午5時許在立法會前議員「慢必」陳志全及歌手黃耀明陪同下離開西區警署，她雙手合十，表示「多謝記者朋友，辛苦大家」後，在經理人陪同下登上七人車離去。
相若時間，大律師吳靄儀獲准保釋離開中區警署，她表示：「好多謝大家關心，係呢個時候大家互相關心係好緊要。」被問及她是否知道「立場新聞」結束營運、有何說話與被捕的前總編輯鍾沛權說，她稱暫時不能說太多話。再被問及有何說話對支持者說，她稱：「多謝大家關懷，大家互相關懷係好重要。」其後她在資深大律師梁家傑陪同下登上私家車離開。
另一名前董事、社聯前行政總裁方敏生近傍晚6時獲准保釋離開香港仔警署。她在一名女子陪同下，登上一輛寶馬私家車，離開前表示不方便回應事件。
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