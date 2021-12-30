市民覆核政府播宣傳政改廣告敗訴　上訴被駁回　上訴庭：廣告沒違規政府有責任解釋 (16:42)

上訴方為退休攝影記者張德榮，答辯方為通訊事務管理局及政府新聞處。上訴方認為《人權法》保障表達自由，故巿民亦有拒絕片面政治宣傳的自由；而且由於其他政治廣告不得在電視或電台播放，政府的政治廣告亦不應獲豁免，否則不利社會上表達和討論多元意見。但上訴庭認為，拒絕政治宣傳的「逆向權利」不受《基本法》及《人權法》保障，指稱上訴方同意禁止播放政治廣告並非侵害表達自由，卻爭議政府廣告獲豁免侵害上訴人權利是不合邏輯。

另一爭議是政改廣告是否符合《廣播條例》下政府宣傳片的3個原則，即關乎公眾利益、受公眾關注、與政策直接有關。上訴庭在判辭指出，政改方案關乎選委會的組成辦法，代表在「一國兩制」下重要的憲制發展，屬重大公眾利益，公眾亦有合理原因關注，政府有責任解釋。