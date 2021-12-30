「立場新聞」鍾沛權林紹桐涉串謀發布複製煽動刊物罪提堂　林紹桐血壓高留院無出庭 (16:22)

控方由署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表，鍾沛權由大律師關文渭代表；林紹桐則由大律師梁嘉善及曾藹琪代表。

「立場新聞」母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited今未有派代表到庭。控方透露，早前嘗試向涉事公司餘下一名董事、即立場創辦人蔡東豪派發出庭通知書，但對方不在港。控方今早聯絡與公司相關的行政主任及助理總編輯，但兩人拒絕簽收出庭通知，遂於今午按公司位於觀塘的地址派發，獲其中一名職員簽收。

3名被告依次為Best Pencil（Hong Kong）Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲）。控罪指稱，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：

1. 引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；

2. 激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

3. 引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；

4. 引起香港居民間的不滿或離叛；

5. 煽惑他人使用暴力；

6. 慫使他人不守法或不服從合法命令。