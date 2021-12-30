以「搵快錢」低息貸款誘事主見面搶劫　無業男認罪囚5年 (14:20)

被告莊景明（29歲）承認兩項搶劫罪、一項企圖搶劫罪、兩項企圖以欺騙手段取得財產罪。案情指出，吳姓事主根據一則網上招聘廣告聯絡一名據稱「阿虎」的人，相約前年1月7日在長沙灣港鐵站見面，吳按要求交出提款卡及密碼，其後發現戶口有4萬元被轉走，被告聲稱是要測試戶口功能。

當日晚上，被告再帶吳到香港陽光酒店，3名南亞裔男子進入房間，被告稱早前的轉帳被凍結，要求吳交出10萬元作擔保，吳拒絕並稱會報警，被告與3男南亞漢隨後離開。

另一名陳姓事主根據一則低息貸款帖文聯絡「阿虎」，相約前年1月14日見面。被告當日自稱「阿虎」的朋友，帶陳到旺角智選假日酒店，並指使3名南亞裔男子不能讓陳離開房間，他受驚下交出信用卡、提款卡及身分證。被告離開房間後，「阿虎」致電要求陳交出提款卡密碼，他拒絕後被一名南亞漢掌摑數下，終交出密碼，並按指示轉帳3.8萬元，方獲放行。陳的信用卡隨後被盜用購買共7部iPhone。

李官判刑時指出，被告在2008年至2020年共有14項搶劫、襲擊、刑毁等前科，其中兩項是在本案保釋時干犯，涉及伙同其他人搶劫一隻二手勞力士手表，及藏有他人的身分證，搶劫案去年判囚54個月。辯方求情指出，被告7歲喪父，母親忙於工作，令他自幼缺乏管教，誤交損友，犯案受他人指使，李官認為除被告認罪外，沒有進一步求情理由，判囚60個月，其中18個月刑期與早前的搶劫案同期執行。