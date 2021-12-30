警方海關檢1700萬元走私海參　拘6男1女 (13:44)

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑稱，警方11月中接獲線報，經調查及收集情報，鎖定走私集團運作模式及成員身分，前日與海關採取聯合行動。反黑組探員於中午發現走私集團成員將120箱貨物運到西區公眾貨物裝卸區，並將貨物運上一艘小型貨船，該艘船之後向香港南面駛去，海關人員其後在長洲以南截停該貨船，以走私罪名拘捕船上2男1女，並檢獲3560公斤懷疑走私海參。探員與關員另分別在西區公眾貨物裝卸區及其他地方拘捕4名男子，涉嫌串謀走私。

海關港口及海域科高級督察林明康稱，海關出動兩艘高速截擊艇，在長洲以南水域發現一艘小型貨船，航行路線有可疑，船靠岸行駛疑圖避執法人員雷達探測，關員於是採取行動，經追截終離本港水界以南1.3海里，以行進中靠泊及強行登船截停貨船，在船上發現兩名本地男子及一名本地女子，以及120箱乾海參及急凍海參。

海關有組織罪案調查科助理監督呂少輝表示，本案貨船較細小、外形與街渡相似，一般作港內運輸。當海關截停該貨船，船員向海關提供運貨單假扮港內運輸，掩飾走私行為，經調查單據上大部分是虛假資料。