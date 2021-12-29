休班警處理租務糾紛涉索酬　地產經紀：被告着勿當晚交錢　若知是警會拒付款 (20:07)

被告警員陳家霖（37歲）被指於去年10月22日，向業主、租客及地產經紀分別索取800元，共2400元，作為被告協助處理糾紛的報酬。美居置業地產經紀李菊洪作供稱，他嘗試約見各方解決租務糾紛不果，議員謝淑珍再委託被告處理。及後，被告以WhatsApp信息向李菊洪索取800元，李菊洪回覆「無問題」，被告稱「今晚唔好畀我住，費事尷尬，下次飲茶先畀」。

李菊洪續說，同日被告稱租客欲改天會面，而李菊洪、業主和租客三方則如期會面，並達成和解，李菊洪沒給金錢予被告。李菊洪被盤問時承認，租約出錯屬於經紀責任，又指出在被告幫助下，三方同意被告提出的賠償金額而解決糾紛。李菊洪稱，若知道被告是警員，會拒絕付錢，因為可能涉及貪污或違法；他當時認為被告是調解員，所以收費。

租客雷曉程供稱，就未能遷入工廈單位，她僅要求賠償按金和租金等，遠少於20萬元。案發時報稱議員助理的被告協助調解後，向雷曉程提出他以私人時間調解，問她是否介意給予800元，但雷曉程答覆「都幾介意，你係都搵佢哋（地產經紀及業主）收」，拒絕付錢。她稱，事前不知被告是警員。案件明（30日）續。