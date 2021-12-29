家務助理認警防線前下跪大叫及襲警囚3月　官：進逼防線屬挑釁 (19:22)

被告田安妹（51歲）被控於前年8月25日，在荃灣古坑道襲擊男警22706梁偉劍和女警56786陳潔兒，並故意阻撓該兩名警員。辯方求情指出，被告案發前曾受催淚彈影響，故當時情緒激動，一時不能自控；本案程度較同類型案件輕微，被告因女警從後箍頸，故輕力推開她；被告跪地及衝向前，亦非一般人理解的襲警行為，她更在被制服過程中受傷。辯方又稱，被告早年喪夫，獨力撫養當時僅4至10歲的4子成人，兒子、前僱主等撰寫的求情信亦顯示被告勤奮、有愛心。

羅官判刑時表示，本案比一般單獨行事的襲警案件性質嚴重，案發地點有群眾聚集，涉及嚴重暴力，被告行為令本來已「疲於奔命」的警員分薄人手。片段中防線前人數不多，但現今通訊發達，隨時可招來很多人到場，令情況急轉直下。

羅官將3項控罪各以6個月為起點，被告認罪獲扣減三分之一刑期；考慮事隔至今兩年，出現非被告過失造成的延誤，構成頗大壓力，再減刑一個月，故判各控罪囚3個月，同期執行。