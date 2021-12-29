童樂居虐兒案重案組再拘3人　受虐幼兒增至20人 (20:36)

【20:36】香港保護兒童會「童樂居」上周揭發的虐兒案，該會總幹事蔡蘇淑賢昨日（28日）在記者會表示，再多4名幼兒工作員疑涉「體罰」被停職。重案組探員今日（29日）再拘捕3名女幼兒工作員，年齡由25至28歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，由探員帶署扣留調查。涉案被捕的幼兒工作員增至6人。另外，再有一名兩歲半男幼兒及一名14個月大幼兒被揭曾受虐，事件中受虐幼兒增加至20人，全部送院留醫。警方調查行動仍在進行，不排除有更多人被捕。
【18:41】據了解，西九龍總區重案組探員經深入調查後，今日以涉嫌虐兒拘捕其中3人，並再發現多一名約兩歲半男童受虐。事件中受虐幼兒增加至19人，涉案被捕的幼兒工作員共6人。
西九龍總區重案組探員今早重返旺角砵蘭街387號童樂居蒐證近兩小時，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦有到場了解。據了解，近期翻查的片段拍攝到涉案者在室內虐兒，包括掌摑幼兒、「打到細路仔埋牆」；案件早前揭發時亦已發現包括大力扯頭髮、拍頭、掌摑面部及頭部、將幼兒拋落地等行為。
香港保護兒童會回覆再有幼兒工作員被捕的查詢，稱由於事件已轉介警方，該會不便就案情回應。
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