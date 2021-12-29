童樂居虐兒案重案組再拘3人　受虐幼兒增至20人 (20:36)

【18:41】據了解，西九龍總區重案組探員經深入調查後，今日以涉嫌虐兒拘捕其中3人，並再發現多一名約兩歲半男童受虐。事件中受虐幼兒增加至19人，涉案被捕的幼兒工作員共6人。

西九龍總區重案組探員今早重返旺角砵蘭街387號童樂居蒐證近兩小時，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦有到場了解。據了解，近期翻查的片段拍攝到涉案者在室內虐兒，包括掌摑幼兒、「打到細路仔埋牆」；案件早前揭發時亦已發現包括大力扯頭髮、拍頭、掌摑面部及頭部、將幼兒拋落地等行為。

香港保護兒童會回覆再有幼兒工作員被捕的查詢，稱由於事件已轉介警方，該會不便就案情回應。

保護兒童會童樂居 相關報道：

童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警

童樂居兩員涉虐兒保釋 羅致光：已促社署徹查（12月27日）

保護兒童會年獲社署資助8800萬（12月27日）

童樂居兩職員涉虐兒准保釋明年2月訊 不得參與照顧兒童工作（12月26日）

保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱（12月25日）