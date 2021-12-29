保險員涉阻警入無牌賭場表證成立　辯方質疑難辨便衣警　警稱已掛委任證 (18:24)

29歲男休班警今年與兩名男子在觀塘一1600平方呎的工廈單位內，涉無牌營辦賭場，一名保險從業員被控阻撓警務人員進入場所，他否認控罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院開審。控方傳召一名警員作供，裁判官其後裁定案件表證成立，被告表示不會自辯或傳召證人。案件押後至2022年1月7日裁決。
被告楊梓豐（30歲）報稱為保險從業員。他被控於2021年4月10日，在觀塘道404號時運工業大廈一單位內，阻撓根據賭博條例獲授權的警務人員，即警員10731陳汶浩，進入授權書內指明的處所或場所。
警員陳汶浩隸屬西九龍重案組1A隊，他出庭作供稱，當日與其他警員進行反賭博行動，陳汶浩身穿便服，埋伏於涉案單位的樓梯位置。當確認單位內有人時，他欲進入單位，看到鐵閘被打開，穿過鐵閘後要通過玻璃門才能進入單位。當陳汶浩踏入兩門之間的走廊，束深色短頭髮、穿黑色衛衣的被告以雙手推其心口，陳汶浩隨即以手推被告的肩膊，沒有被撞倒。陳汶浩其後進入單位調查，並有其他警員到場，其間陳汶浩一直注視被告，亦有記錄被告的身分證。
辯方盤問時，質疑陳汶浩的首份口供沒有提到被告身穿黑色衛衣，其後才補充；且片段可見該衛衣上印有大圖案，惟陳汶浩沒有記錄。辯方問及，陳汶浩當時沒有穿上制服，是否難以讓人得知其警員身分，陳汶浩則稱進入單位時，身上已掛上委任證，原本手持用作爆門的工具亦已放在地上。辯方其後向陳汶浩表示，他當時沒有看到被告的容貌，他同意。辯方又說，陳汶浩入單位後，實際沒有全程留意被告；且在場有很多人，因此他誤認被告為當時阻擋他進入的人，陳汶浩否認。
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