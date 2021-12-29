葵涌醫院病人推撞院友致死囚兩年　官：不幸悲劇　稱檢控延誤減刑半年 (16:35)

被告張澤明（現年36歲），被控於2018年11月5日在香港非法殺死鄭學云（終年41歲）。辯方求情稱，被告與妻子育有3名5歲至13歲的小朋友，發生本案後被告與妻兒分離。被告事後信奉基督教，經常做義工，亦已成功戒毒，冀法庭輕判。

法官判刑時稱，本被告只推了事主一下，並無使用武器，屬情節較輕微的普通襲撃，然而一下推撞不幸演變成悲劇。法庭謹記被告當時正在精神科醫院接受治療，接納被告或受藥物影響，令其反應過大，惟同時不能忽略被告過往有涉及暴力的案底，亦曾被判監，考慮上述因素後，認為須判處即時監禁。

法官續指出，本案發生於2018年11月，被告不久已被捕，其間獲准保釋，以待警方向律政司索取法律意見，惟至去年10月警方才獲取所有意見，並再次拘捕被告，可見當中有檢控延誤。法官提到，明白律政司的檢控工作大增，但不論原因何在，此舉令被告活在陰霾近兩年，時常憂慮會否再被起訴，因此法庭就此酌情扣減半年刑期。