港大調查：54%受訪者自認家庭應對困境能力高　愈年輕或低收入者愈稱能力低 (15:03)

港大醫學院公共衛生學院的「賽馬會智家樂計劃」團隊於今年2月至3月，訪問7438名18歲以上市民，以10分為滿分，約54%受訪者認為自己家庭應對困境能力高，評分達7分或以上 ；46%認為家庭應對困境能力僅屬低至中，只有6分或以下。55歲至64歲，以及65歲或以上組別的受訪者，各有約64%自認應對能力高；18歲至24歲，以及25歲至34歲受訪者，則各自有約42%自評應對能力低。家庭收入達4萬以上者，有65%自認家庭應對能力高。

負責調查的港大醫學院護理學院副教授王文炳認為，新型冠狀病毒疫情下不少家庭面臨失業、收入減少及留家育兒壓力，影響家庭關係，雖有五成多受訪者自認家庭應對能力高，但仍有進步空間，尤其年輕及低收入家庭在資源及社交網絡支援較少，令他們自評應對能力較低。

計劃合作伙伴、香港青少年服務處紅磡綜合家庭服務中心主任曾雁東補充，不少年輕家庭為雙職家庭，疫情前或有親友幫助照顧年幼孩子，但疫下長輩減少外出，年輕家庭需靠自己輪流照顧小孩，令壓力增加。

另外，調查亦發現，家庭應對困境的能力較低的受訪者，較不願意使用社福機構的面對面服務，傾向使用網上服務處理家庭問題，認為可避免尷尬及隱藏身分。港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶建議，社福機構應針對年輕及低收入家庭提供更多網上服務，並多加宣傳，增加他們對相關服務的認識。