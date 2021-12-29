方仲賢案結案陳辭　辯方質疑16個月後加控拒捕罪乃有意「對付被告」 (13:06)

辯方資深大律師王正宇陳辭稱，被告僅管有雷射筆9分鐘，而筆內沒有電池，沒有電池的雷射筆「唔好話用來做攻擊性武器，用來做電筒都唔得」，又舉例若有人持雞毛表示要斬人，並不構成犯案，因雞毛根本不能斬傷人；即使曾有示威者以雷射筆襲警，亦不等同被告購買雷射筆必然是要襲警。

惟法官游德康質疑，若筆內沒有電池，也不能用作辯方指稱的觀星用途。辯方則強調，被告若在案發時有意傷人，便會買電池。至於拒捕控罪，被告遭截停時，未必聽到警署警長林發建表明警員身分及看到其委任證，若被告在不知警員身分下，被陌生人搭膊頭，「彈開」是合理反應，亦質疑是否有合理懷疑截查被告；若警方當時認為他拒捕，必會當場以拒捕罪拘捕，故「十分懷疑」加控是有意「對付被告」。

控方高級檢控官張卓勤認為，拒捕與襲警控罪的基礎相若，不需舉證被告知悉警員的身分。辯方反駁不論襲擊何人皆構成襲擊罪，知悉警員身分僅加重刑罰，原則不適用於拒捕罪。

辯方另表示，控方未能證明被告的手機在重置前有什麼資料、是否與其他控罪有關，而作供的救護員亦沒聽到警員曾告知被告，會檢取手機作證物，故未能舉證被告有意妨礙司法公正。

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