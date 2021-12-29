警拘6人涉發布煽動刊物罪　消息：包括「立場新聞」前總編鍾沛權及前董事吳靄儀、何韻詩　陳朗昇助查 (09:51)

【09:51】據了解，林紹桐已即時辭任「立場新聞」署任總編輯。

【09:01】何韻詩facebook帖文稱，今早6時警方國安處到何韻詩住所以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕她，她現被帶往西區警署。

【08:43】據了解，被捕的3男3女包括鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩及林紹桐，涉嫌提供平台發布煽動性文章，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪。周達智、吳靄儀、方敏生及何韻詩是立場新聞前董事，鍾沛權為前總編輯，林紹桐為署任總編輯。

【07:55】警務處國安處公布拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。6人包括3男3女，年齡介乎34歲至73歲，警方亦到被捕者的處所進行搜查。

消息：陳朗昇帶走助查非被捕

據了解，警方清晨亦到大圍顯徑邨寓所帶走「立場新聞」副採訪主任陳朗昇，再帶往大埔另一住址大埔帝欣苑31座蒐證。消息稱，陳朗昇沒有被捕，是協助調查。此外，警方亦到位於觀塘的「立場新聞」辦公室搜查。

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