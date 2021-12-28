戴啟思稱毋須政府規管假新聞 免成《1984》的真理部 (23:24)

戴啟思致辭時指，過去一年新聞自由被削弱，但不會解釋箇中原因，否則會被視為異見份子，而對心靈疲憊的記者而言，新聞工作的理想信念就是最好的藥物，「只要人們仍想知道甚麼是重要、想判斷真偽的話，新聞專業必會持續下去」，他強調記者的職責在於讓謊言無所遁形，又引用《論真理》開首一句，指只須花點功夫就可以確認真相。

提到如何可以破解假新聞，戴啟思稱不能提供一個肯定的答案，但認為透過教育、新聞出版人與記者組織堅守優質報道，相信是可以修補的方法。他提議盡早培育學生尋根究柢的精神；特別提到大學應是「獨立自主」，容許不同思想和觀點交流，形容大學若非「光明、自由、學習」的地方，將會與社會脫節。

他同時認為記者須遵守專業倫理守則，若有違反就必須問責，建議擴大報業評議會的職權範圍，除了處理淫亵及不雅、侵犯私隱外，亦應處理虛構及偏頗報道的投訴而毋須政府規管，他指，「因為通往地獄之路往往由善意鋪成，即使有良好願望避免受謊言傷害，但到頭來可能會帶來類似小說《1984》奥威爾式政府內的真理部，到時明顯的捏造變為必須信守的正統思想，而不同的思想會導致殺身之災。」