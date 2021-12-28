海關拘兩姊弟涉洗黑錢3.8億　弟弟涉用虛擬貨幣進行巨額交易 (18:41)

涉案姊弟分別為28歲及21歲，分別從事文員及大學生，報稱月入1.2萬及1.5萬元，姐姐在相關年度並無報稅，弟弟則只報稱有1400元收入，有關財務狀況與其處理款項極不相稱。海關年初根據情報分析，鎖定二人在2019年5月至2020年1月在多個不同類型戶口進行洗黑錢行為，相信是姐姐先洗黑錢，弟弟其後加入，海關正調查資金來源及去向，了解姊弟背後是否有人操控。

海關有組織罪案調查科高級調查主任（財富調查組）余耀榮表示，二人單日內開設超過一個戶口，惟全部報稱不同職業引起懷疑。二人戶口存款來自約380個不同的個人戶口，並用銀行轉賬方式交易2500次，存入超過1億元，更有單日交易次數超過143次，最大金額則有300萬元；另有人曾多次在深宵時分，用自動櫃員機存入全部現金，次數高達617次，涉款約3100萬元。

余耀榮續稱，弟弟曾註冊虛擬貨幣交易平台帳戶，進行大量不尋常巨額交易，涉款達3800萬，當中涉及利用與美元掛勾的穩定幣。他指有人先用虛擬貨幣通過平台轉換成美金，並存入到弟弟名下銀行戶口，再轉到多個個人或公司戶口；另一種方式則直接將虛擬貨幣轉至其他匿名虛擬貨幣的電子錢包，以隱藏其資金來源及去向，增加調查難度。