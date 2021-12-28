休班警處理租務糾紛涉索酬　業主夫拒被告協助：800蚊行賄警察後果邊個承擔？ (17:58)

被告陳家霖（37歲）被指去年10月22日向涉案業主、租客及地產經紀分別索取800元。業主李佩君的兒子楊永利（音譯）任職遵理學校教師，他供稱，對於由警員處理租務糾紛感到詫異，查問下被告稱是區議員轉介他處理，並承認是警員，楊永利問及被告可否減少賠償金額。楊永利亦從議員辦事處得知被告是其「義工」、「幫手」。

楊永利續稱，母親及後遭被告要求索取800元，楊永利認為若被告是警員，付錢即屬犯罪，否則就是騙案，遂叫母親不再與被告聯絡，以及建議被告不要出席當晚他們及租客的會面。

李佩君丈夫楊志榮（音譯）作供時稱，被告曾着他給予800元，屆時被告會歸還正本租約。楊志榮回覆稱與家人商量過，決定不再需要被告協助，被告稱「咁我咪即係白做」。楊志榮透露兒子畢業於法律系，在被告親自盤問下，楊志榮同意在書面供辭沒提及上述對話，又稱兒子工作繁忙及沒相關經驗，因此沒找他幫忙解決糾紛。

楊志榮認為，無論被告是否以私人時間處理糾紛，都不應該收錢，「800蚊行賄警察，後果邊個承擔？」他形容事件「一波三折」，當初沒想過作為警員的被告會索取金錢，他稱不能給予公職人員利益，這做法不恰當，故打算自行處理。裁判官杜浩成一度重申本案控罪為代理人索取利益罪，而非公職人員索取利益罪。案件明（29日）續。