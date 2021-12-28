新冠肺炎｜機組人員抵港須在檢疫酒店隔離3天 (17:24)

本港今（28日）新增6宗新型冠狀病毒輸入確診個案，其中5宗驗出N501Y及T478K變種病毒，懷疑屬Omicron個案，兩人屬國泰機組人員。衛生防護中心總監徐樂堅今表示，政府將加強機組人員的新型冠狀病毒檢疫安排，機組人員抵港後須在檢疫酒店隔離3天。
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被問隔離3天是否足夠，徐樂堅表示，需在本港貨物運輸的日常運作及檢疫規定上取得平衡，但仍會密切留意疫情狀況；機組人員完成3日酒店檢疫期後，其他時間仍要留在家中及定期接受檢測，「最重要不要去密集地方或進行不必要聚集」，有不適時要盡快求醫。他又稱，運輸及房屋局正與航空公司商討機組人員酒店檢疫安排，料今日稍後公布詳情。
另外，徐樂堅指出確診者曾到訪一系列高危地方，包括商埸、交通工具等，呼籲市民留意政府最新的強制檢測公告，若曾到訪相關地點，要盡快檢測，並希望市民盡快接種新冠疫苗，特別是高危群組，以防第五波疫情隨時爆發。
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