3人九龍塘站擲汽油彈縱火囚50至54月　一人罪脫 (17:26)

4名被告依次為送貨員曾裕生（27歲）、科技教育公司合伙人黃漢偉（31歲）、技術員鄭偉森（34歲）及除草工人王錦發（41歲），其中鄭偉森罪脫。曾裕生另承認管有物品意圖摧毁或損壞財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、無牌管有槍械3罪。法官裁決時則稱，3人串謀縱火，為了同一個共同犯罪計劃，扮演不同角色。

辯方求情稱，第四被告王錦發為兩名10歲及3歲女兒的好爸爸，是家中經濟支柱，並呈上20封親友等人撰寫的求情信，稱他為人勤力、樂於助人。法官李慶年判刑時稱，王錦發沒有直接參與縱火，但他伙同犯案，考慮其角色較次要及被動，子女也因他參與暴力社運而失去父親照顧一段時間，酌情扣減刑期半年。

李官裁決時表示，第三被告鄭偉森欠缺與其他被告的WhatsApp信息聯繫，監控片段也拍到鄭偉森和其他被告沒有什麼互動或接觸，故裁定他罪脫；反之控方針對第四被告王錦發的證據強而有力，包括WhatsApp對話、錄像片段等，故裁定他是知情犯案。