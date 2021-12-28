學術資歷評審局通過歐洲高等教育品質保證協會評估　研與廣東省對接資歷架構　 (15:27)

評估涵蓋14個範疇，是次外評在今年4月進行，主要評核評審局的內部質素保證機制、執行程序有效性、專家委任制度、質素保證機制及進行評審時的獨立性等，該局在9月通過評估。

評審局總幹事周慶邦稱，通過相關認證將賦予局方更強能力及基礎擴展其評審業務至亞洲地區，特別是院校認證方面工作。周慶邦又稱，未來會加強學生在評審工作上的參與，進一步提升評審服務水平。

另外，局方亦表示，正與廣東省教育廳及廣東省開放大學合作，研究就兩地資歷框架進行對接。資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，局方曾與廣東省在餐飲及物業管理行業作對比研究，發現兩地行業運作有共通點，亦有不同側重之處，期望2022年內可以有一至兩個行業作為對接試點。被問到開拓大灣區工作是否亦考慮到可為局方帶來財政收入，該局主席陳仲尼說，局方目前財政穩建，重申財務收益並不是開拓大灣區工作的重要考慮。