新冠肺炎｜增6輸入確診　一國泰機組人員與染疫空少食飯後初確　曾乘巴士港鐵赴又一城【附交通工具及地點名單】 (16:46)

衛生防護中心總監徐樂堅補充，連同新增疑屬Omicron的個案，本港目前錄得74宗涉Omicron的確診個案，其中逾50宗是患者抵港第四天或之前確診，零星個案則在抵港第五或第六天確診。

新增輸入確診個案當中，兩人屬國泰機組人員。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名疑帶Omicron變種病毒的45歲男空中服務員（個案12609），由美國回港後曾到一名居於屯門的同事家中用膳，該名44歲同事現初步確診；初步確診的男機組人員同樣疑帶Omicron，曾乘巴士及港鐵到九龍塘又一城，在Apple store處理手提電話問題，以及在望月樓與兩名家人用膳。

涉國泰機組人員的確診個案：

．個案12609：45歲男空中服務員，曾接種兩劑復必泰和一劑科興新冠疫苗。12月24日乘CX841航班由美國抵港，在機場檢測時陰性，返回石塘嘴南里壹號住所，12月26日檢測陽性，驗出N501Y及T478K變種病毒。12月25日在上環名創優品購物及逛街，同日乘962X線巴士到屯門嘉悅半島同事家中午膳，之後乘961線巴士回家。12月26日晚上7時許在石塘嘴的社區檢測中心接受檢測；12月27日下午2時許到西環尼斯花園馬六買食物。

*個案12609相關初步確診個案：44歲男國泰機組人員，與一名家人居於屯門嘉悅半島1座。12月25日由美國芝加哥乘CX2807貨機抵港，同日在家中與個案12609午膳。他12月27日早上11時許乘60X線到港鐵太子站，轉乘港鐵到九龍塘又一城Apple store及望月樓，同日下午4時許乘港鐵到石塘嘴的社區檢測中心接受檢測，之後乘961線巴士回家。

．個案12610：45歲男機組人員，曾接種兩劑復必泰疫苗，與兩名家人居於愉景灣蘅峯曦欣閣，12月25日乘CX843貨機抵港，之後主要留在家中。12月26日曾在愉景灣接受檢測；12月27日早上7時許乘船到石塘嘴的社區檢測中心接受檢測，之後於早上11時許乘船回家。

國泰航空表示，涉事兩名機艙服務員（個案12609及今天初步確診、由芝加哥返港的個案），於回港後首三天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，公司會按內部既定程序跟進。

其餘新增確診個案介乎16至61歲，其中兩人由美國抵港，在機場檢測呈陽性；餘下兩人分別從英國和巴基斯坦抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間驗出陽性。

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