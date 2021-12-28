8男1女涉理大外衝突暴動罪成　還押明年1月15日求情判刑 (13:38)

9名被告依次為學生陳國威（20歲）、會計文員陳子謙（29歲）、工程師江鏡棠（27歲）、學生陳霆堃（20歲）、學生黃適哲（22歲）、毛記葵涌設計師梁嘉星（24歲）、銀行職員曾倩儀（25歲）、無業鄧錦樂（24歲）及測量主任詹隆享（27歲），被控於前年11月18日在油麻地加士居道拔萃女書院外參與暴動。梁嘉星及詹隆享另被控各一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，梁涉管有剪刀及打火機燃料；詹管有六角匙及士巴拿。9人步入囚室前，旁聽者向他們揮手及高呼「新年快樂」。

法官林偉權裁決時指出，梁嘉星及詹隆享使用上述物品是用來在暴動中作出非法行為，故裁定他們罪名成立。林官亦稱，當時加士居道東行線的示威者向警察投磚及燃燒彈，屬於破壞社會安寧的暴力行為，構成暴動；西行線的示威者手持攻擊性武器，相當可能造成人身傷害或財產損毁，構成迫切的暴力威脅，亦裁定西行線的非法集結成了暴動。

林官稱，辯方指出被告被捕時遭警員暴力對待，惟林官稱沒有片段支持，並指出他們被捕時反抗，故警員須使用適當武力。林官續稱，9人分別戴頭盔、護目鏡、防毒面罩、手套等，這些裝備均不是一般人平常情況下會穿戴的東西，而是參與集結或暴動的人常見的裝束。