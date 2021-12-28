外國網站訛稱售賣充公名牌袋　海關稱失實　澄清絕不與外界合作拍賣 (13:04)

海關表示，早前發現兩個名為「Matiny」和「Yimi-shop」的facebook社交平台專頁，分別上載帖文並提供兩個於美國和加拿大註冊的網站，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，其中一個網站更聲稱將拍賣所得款項用作慈善用途。海關強調有關專頁發出虛假信息企圖誤導消費者，涉侵犯知識產權，亦可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。

本報翻查涉事兩個網站，發現其中一個網站仍有出售手袋，並標明是「海關扣押、司法拍賣」等。海關表示，如有關侵權行為涉及本港，會跟進調查；即使有關平台處於香港境外，只要涉及本地的刑事侵權活動，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。海關已要求社交平台營運方盡快移除相關信息及連結，並會聯絡國際刑警作出跟進。

對於充公貨品的處理方法，海關稱完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品，如果有關物品適合公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕不會與任何外界人士及團體合作拍賣。海關呼籲消費者網購時須保持警惕，應光顧信譽良好的商戶或店舖，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明的物品。