港區國安法｜壹傳媒7人增控串謀發表煽動刊物罪　明年2月再訊 (12:12)

由被捕還押至今的7人今日押解到庭應訊，不時向旁聽者揮手、用手指作心形手勢等。旁聽者散庭時呼「撐住呀」，前《蘋果日報》執行總編輯林文宗則回應道「多謝大家，新年快樂」。

控方申請修訂一項串謀勾結外國勢力罪，以及新增一項串謀發表煽動刊物罪，7人均沒有反對。經修訂後，黎智英被控兩項串謀勾結外國勢力罪、一項串謀勾結境外勢力及一項串謀發表煽動刊物罪，其餘6人則被控串謀勾結外國勢力及串謀發表煽動刊物兩罪。蘋果日報有限公司等3間相關公司續沒有公司代表出席，控方透露公司需時處理清盤事宜，將安排清盤人代為出庭。

經修訂的串謀勾結外國勢力罪，指稱黎智英在2020年7月1日至今年6月24日，在香港與張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、羅偉光、林文宗、英文版執行總編輯馮偉光、社論主筆楊清奇、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構等對香港特別行政區或者中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

各被告另新增一項串謀發表煽動刊物罪，控罪指稱他們於2019年4月1日至今年6月24日，串謀發布煽動刊物，意圖引起對中央或特區政府及香港司法的憎恨或藐視，激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，慫使他人不守法等。