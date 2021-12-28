袁國勇倡推疫苗護照谷針　明年3月未打針不可上學上班　促政府把握明年7月時機重開邊境 (11:56)

他強調，「後疫苗浪」一定會來臨，會如新加坡及以色列般，重新開放邊境後有許多未打疫苗的人感染過世。他稱新加坡在這方面「企得好穩，咬緊牙關」，不肯打疫苗的人在開放邊境後便要面對物競天擇。

他又以奧地利為例，認為立法規管市民打針會惹起港人反彈，相比下疫苗護照是較適合做法。他亦指出，以色列採用疫苗護照，成功提高接種率。

袁國勇亦表示，自己作為學者在過去兩年經常受到網上攻擊，討論疫苗又被人牽扯到是否愛國的問題，但他作為科學家只講真相。