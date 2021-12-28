袁國勇倡推疫苗護照谷針　明年3月未打針不可上學上班　促政府把握明年7月時機重開邊境 (11:56)

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）在商台節目表示，疫苗護照可助推高新型冠狀病毒疫苗接種率，也建議政府盡快定下接種期限，在明年3月前要求市民完成打兩針，未打針就不能上班上學；再安排市民打第三針，以捉住明年7月暑假的時機，「博一博」全面開放，他有信心明年聖誕或2023年的新年可回復正常。
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港大專家：久守必失 谷針爭全球開放 目標7月前99%接種 倘度疫峰「往後新冠可當流感」
袁國勇表示，新冠疫情已持續兩年，要應對病毒不斷變種，唯一方法是人人打足夠疫苗。本港有九成人接種後，便可準備與低風險地區通關，明年7月一旦全面開放，即使Omicron變種大幅流入本港也不怕，這樣醫管局也能準備應付「後疫苗浪」過渡期。
他強調，「後疫苗浪」一定會來臨，會如新加坡及以色列般，重新開放邊境後有許多未打疫苗的人感染過世。他稱新加坡在這方面「企得好穩，咬緊牙關」，不肯打疫苗的人在開放邊境後便要面對物競天擇。
他又以奧地利為例，認為立法規管市民打針會惹起港人反彈，相比下疫苗護照是較適合做法。他亦指出，以色列採用疫苗護照，成功提高接種率。
袁國勇亦表示，自己作為學者在過去兩年經常受到網上攻擊，討論疫苗又被人牽扯到是否愛國的問題，但他作為科學家只講真相。